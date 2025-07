Bocalom reúne empresários e donos de imóveis para tratar sobre queimadas: “Não quero multar”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta terça-feira (15) com donos de imobiliárias, representantes de loteamentos e proprietários de grandes áreas da capital para tratar sobre o período de estiagem e os riscos das queimadas urbanas. O encontro, realizado no gabinete do prefeito, contou ainda com a presença do Presidente do CRESI, Márcio Santos, e da secretária municipal de Meio Ambiente, Flaviane Agustini Stedille.

O principal objetivo da reunião foi reforçar a importância da colaboração do setor privado no combate às queimadas e promover a conscientização sobre os riscos à saúde pública e ao meio ambiente durante esse período crítico do ano.

O prefeito destacou que, apesar da redução significativa dos focos de incêndio desde o início de sua gestão, a fumaça ainda prejudica a qualidade do ar em Rio Branco. Ele lembrou que, além das queimadas locais, o município também sofre com a fumaça vinda de estados vizinhos, como o Amazonas.

“Nosso negócio não é multar, é educar”, afirmou Bocalom. Ele acrescentou que a prefeitura aposta no diálogo e na conscientização para evitar que o problema se agrave, já que a fumaça afeta principalmente idosos e crianças e, no ano passado, chegou a causar óbitos por complicações respiratórias.

A secretária de Meio Ambiente, Flaviane Agustini Stedille, explicou que a reunião teve foco especial no setor imobiliário porque terrenos baldios são potenciais focos de incêndio durante a estiagem. Segundo ela, é preciso sensibilizar proprietários e corretores para que mantenham essas áreas limpas e evitem que queimadas aconteçam.

“A legislação prevê que, quando não se identifica o responsável direto pela queima, o proprietário do terreno pode ser responsabilizado. Por isso, a importância dessa conscientização”, reforçou Flaviane.

A Prefeitura de Rio Branco reforça que a participação de toda a sociedade é fundamental para evitar novos focos de incêndio e proteger a saúde da população.