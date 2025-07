Bolsa de Tóquio recua com derrota do governo e incerteza sobre tarifas

A Bolsa de Valores de Tóquio, que reabriu nesta terça-feira (22/7) após um feriado na véspera, fechou no vermelho, em meio à repercussão nos mercados da derrota da coalizão governista nas eleições realizadas no fim de semana.

O índice Nikkei terminou o pregão em baixa de 0,11%, aos 39,7 mil pontos.

Por que o resultado eleitoral influencia no tarifaço

A coalizão governista que apoia o primeiro-ministro Shigeru Ishiba sofreu uma derrota expressiva nas eleições parlamentares, e o fato foi interpretado pelos investidores como um obstáculo a mais nas já difíceis negociações comerciais com os Estados Unidos sobre as tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump.

Com o resultado nas urnas, os governistas perderão a maioria na Câmara Alta do Parlamento japonês. Em outubro do ano passado, a coalizão já havia perdido a maioria na Câmara Baixa.

Na votação do último domingo, o Partido Liberal Democrata, do atual premiê, e seus parceiros de coalizão precisavam conquistar pelo menos 50 cadeiras para manter a maioria na Câmara Alta – mas o grupo não deve passar de 46 assentos.

Leia também

Ishiba agora enfrenta forte pressão política para renunciar ao comando do governo, mas ele insiste em permanecer no cargo e liderar o Japão nas negociações com os EUA.

“Estamos atualmente envolvidos em negociações tarifárias que já estão no limite com os EUA. Eu mesmo me encontrei pessoalmente com o presidente Trump duas vezes e falei com ele inúmeras vezes por telefone. Isso é algo que não devemos desperdiçar”, disse o primeiro-ministro.

Outras bolsas da Ásia

Na Bolsa de Valores de Seul, na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em queda de 1,27%, aos 3,1 mil pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,54%, aos 25,1 mil pontos.

O índice Taiex, da Bolsa de Taiwan, recuou 1,51%, aos 22,9 mil pontos.

Na China continental, o Xangai Composto fechou em alta de 0,62%, aos 3,5 mil pontos.

O Shenzhen Composto, menos abrangente, subiu 0,58%, aos 2,1 mil pontos.