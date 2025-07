Bolsa Família: governo adiciona 3 novos grupos prioritários

Uma portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, publicada nesta quarta-feira (9 de julho), atualiza as regras do Bolsa Família para incluir três novos grupos no rol de prioridades para ingresso no programa.

Os novos segmentos são:

Famílias com pessoas em situação de rua ;

; Famílias com indivíduos em situação de risco social associado à violação de direitos ; e

; e Famílias com pessoas em situação de risco de insegurança alimentar.

“O objetivo é aumentar o nível de proteção social, de segurança de renda e de segurança alimentar em favor de famílias que se encontram em situação de alto risco social”, justificou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

A portaria entra em vigor nesta quarta-feira e terá efeito já na folha de pagamento de julho.

Calendário de julho

O Bolsa Família é um benefício pago a famílias em situação de vulnerabilidade social. Em julho, o pagamento será feito a partir da próxima semana, no dia 18.

O calendário segue a ordem de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), sempre em dias úteis.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.