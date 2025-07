Bolsas da Ásia avançam após acordo entre Trump e Japão por tarifas

Os principais índices das bolsas de valores da Ásia tiveram um dia de fortes ganhos nesta quarta-feira (23/7), impulsionados pelo otimismo dos investidores após o anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e Japão.

O que aconteceu

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei encerrou o pregão com valorização de 3,5%, aos 41,1 mil pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 1,4%, aos 24,4 mil pontos.

Em Seul, na Coreia do Sul, o Kospi teve uma alta mais tímida, de 0,4%, aos 3,1 mil pontos.

Na China continental, o índice Xangai Composto terminou o dia praticamente estável, com alta de 0,1%, aos 3,5 mil pontos.

O Shenzhen Composto, menos abrangente, fechou em alta de 0,37%, aos 11 mil pontos.

Japão e EUA anunciam acordo

O principal destaque do cenário econômico internacional continua sendo o tarifaço comercial imposto pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, contra diversos países do mundo.

Na terça-feira (22/7), Trump recuou e decidiu baixar a tarifa imposta contra o Japão para 15%, em um acordo classificado pelo presidente dos Estados Unidos como “gigantesco”.

Por meio de um comunicado divulgado na rede social Truth Social, o líder norte-americano afirmou que o pacto prevê investimentos japoneses nos EUA na casa dos US$ 550 bilhões. A maior parte do lucro, cerca de 90%, deve ir para os cofres do país, destacou Trump.

Além disso, o presidente dos EUA afirmou que o Japão também deve abrir seu comércio para alguns itens. “Este acordo criará centenas de milhares de empregos – nunca houve nada parecido”, disse o presidente dos EUA. “Talvez o mais importante seja que o Japão abrirá o país ao comércio, incluindo carros e caminhões, arroz e alguns outros produtos agrícolas, entre outros.”

No início do mês, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os produtos exportados do Japão para os EUA. Anteriormente, no chamado “Dia da Libertação”, a alíquota foi fixada em 24%.

Ainda na terça-feira, o presidente dos EUA já havia recuado em sua guerra tarifária. Após reunião na Casa Branca com o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, Trump reduziu a alíquota sobre produtos do país de 20% para 19%. O mesmo aconteceu com a taxa contra importações vindas da Indonésia, que foi de 32% para 19%.