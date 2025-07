Bolsonaristas promovem manifestação contra Lula e Moraes em Rio Branco, no próximo domingo

No próximo domingo (3), a capital do Acre, Rio Branco, será o cenário de uma manifestação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O protesto ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco e se alinha a um movimento nacional de mobilização da oposição, liderado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Esse ato surge em resposta às medidas cautelares que o STF impôs a Bolsonaro e se insere em uma estratégia mais ampla da direita, que visa pressionar o Senado e avançar pautas como a anistia para aqueles condenados pelos eventos de 8 de janeiro, o impeachment de Moraes e a tramitação da PEC 333/2017, que propõe limitar o foro privilegiado.

O secretário municipal de Direitos Humanos de Rio Branco, João Marcos Luz, utilizou suas redes sociais para convocar a população a participar do ato. Em um vídeo, ele afirmou:

“Meus co-irmãos do Acre, no próximo domingo, dia 3 de agosto, teremos manifestação nacional. Aqui em Rio Branco será no Palácio Rio Branco. Você, patriota, está convidado. Vamos defender a nossa nação. Vamos lutar por liberdade e justiça. Deus não toma lado, Ele faz justiça. Fora Lula, fora Moraes”.

A mobilização para os protestos ganhou impulso após uma reunião em 21 de julho, onde Bolsonaro e parlamentares da oposição discutiram estratégias para responder às decisões do STF. A expectativa é que manifestações semelhantes ocorram em outras capitais do Brasil, criando uma onda de pressão popular à medida que se aproxima o retorno das atividades legislativas em Brasília.