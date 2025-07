Veja momento:

O encontro, que ocorre três dias após Bolsonaro colocar uma tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi organizado pelo líder da bancada do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e reuniu parlamentares de diferentes estados.

A reunião teve como objetivo discutir as recentes decisões da Suprema Corte e a operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na última sexta-feira (18/7), que teve Bolsonaro como um dos alvos.

Decisão de Moraes

Na decisão, Moraes apontou que as investigações indicam que Bolsonaro e Eduardo teriam atuado para pressionar governos estrangeiros, em especial os Estados Unidos, a adotar sanções contra agentes públicos brasileiros e coagir o STF.

Segundo o ministro, essa articulação envolveria “atos hostis e negociações criminosas” com o objetivo de submeter a Corte “ao crivo de um Estado estrangeiro”.

A apuração cita, entre outros elementos, a carta do presidente dos EUA, Donald Trump, que mencionou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em reação a políticas brasileiras e ao tratamento a Bolsonaro.

Bolsonaro chegou à Câmara pela chapelaria do Congresso Nacional, acompanhado dos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ), entre outros integrantes do núcleo da oposição.

Mesmo com as sessões do plenário suspensas até agosto por decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a bancada do PL e seus aliados têm mantido reuniões e atividades internas durante o recesso parlamentar.