Bolsonaro, golpista e traidor da pátria. Basta ou quer mais?

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sugeriu a Bolsonaro que emitisse uma nota de agradecimento a Donald Trump por sua intervenção a seu favor junto ao Supremo Tribunal Federal, onde ele está sendo julgado, mas também apelando para que reduzisse a tarifa de 50% imposta à entrada de produtos brasileiros nos Estados Unido. Bolsonaro ficou de pensar.

Pelo jeito, ainda não pensou o bastante. Se nada de surpreendente acontecer até lá, o tarifaço entrará em vigor na próxima sexta-feira (1/8), antevéspera de manifestações programadas por bolsonaristas para celebrar seu ídolo que vive a humilhação de estar algemado a uma tornozeleira eletrônica e proibido de sair de casa entre as 19h e às 7h do dia seguinte, e nos fins de semana.

Bolsonaro teme que Trump possa considerá-lo um ingrato por agir assim. Como teme não ser compreendido por seus próprios seguidores que teimam em não o abandonar apesar dos pesares. O apelo pela redução do tarifaço, a essa altura, poderia soar como um ato de covardia, e, no caso específico, de traição a Trump que lhe estendeu as mãos. E como ficaria Eduardo nessa história?

A pedido do pai, Eduardo licenciou-se do mandato de deputado para dedicar-se à defesa de Bolsonaro junto à Casa Branca. Passou a ser acusado de pôr os interesses de sua família acima dos interesses do Brasil. Não estranhe se for processado por crime de afronta à soberania nacional porque é disso que se trata. De resto, seria pai desautorizando filho e demais filhos que o socorreram.

Não dá. Simplesmente não dá. Um ato inadmissível, indigesto, destinado ao fracasso e inútil porque Bolsonaro já está umbilicalmente ligado ao tarifaço e à intervenção de Trump nos assuntos internos do Brasil. Portanto, se ainda não descartou a sugestão de Costa Neto, Bolsonaro o fará nos próximos dias. Salvo se Costa Neto esquecer o que lhe propôs.

Não há mais saída à vista para Bolsonaro. Golpista, prestes a ser condenado e preso, e traidor da pátria. Chega ou quer mais?

