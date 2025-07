Bolsonaro interrompe agenda de julho por questões de saúde

Jair Messias Bolsonaro (PL), de 70 anos, enfrentou sérios problemas de saúde nos últimos meses, que o mantiveram internado por três semanas, até receber alta em maio. O político passou por um episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultavam sua fala e alimentação. Em decorrência dessas condições, toda a agenda do ex-presidente da República para o mês de julho foi cancelada.

Todos os compromissos precisaram ser desmarcados para que Bolsonaro possa se recuperar completamente. Por orientação médica, ele permanecerá em repouso domiciliar ao longo deste mês. Mais detalhes foram esclarecidos em nota assinada pelo cirurgião-geral Claudio Birolini e pelo cardiologista Leandro Echenique, médicos do político, segundo informações do portal UOL.

“Comunicamos que o Sr. Jair Messias Bolsonaro permanecerá em repouso domiciliar durante o mês de julho, com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam sua fala e alimentação”, inicia o texto.

Os profissionais de saúde ainda falaram sobre o retorno às atividades: “Durante esse período, ele ficará afastado de suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e atividade político-partidária, retornando tão logo esteja plenamente restabelecido.”

A saúde do marido de Michelle gerou preocupação às vésperas da manifestação na Avenida Paulista, realizada no domingo (29/6). Ele chegou a subir no carro de som mesmo com um quadro de pneumonia. Devido ao episódio da facada e à cirurgia recente pela qual passou, Bolsonaro precisou de um período de descanso.