bolsonaro-participa-de-motociata-com-aliados.-veja-imagens-do-ato

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (29/7) de uma motociata organizada por seus aliados. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), e o filho 01 do ex-mandatário, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), estavam entre os políticos que foram ao evento.

O ato partiu do Moto Capital Week, evento de motociclistas realizado anualmente em Brasília. Bolsonaro e os motoqueiros saíram da Granja do Torto em sentido à Esplanada dos Ministérios. A multidão, porém, se dispersou na altura da Rodoviária do Plano Piloto porque o governo do DF fechou a Esplanada.

O ex-presidente Jair Bolsonaro finaliza motociata no início do bloqueio da Esplanada dos Ministérios. O movimento partiu do evento Capital Moto Week e seguiu até a rodoviária

Antes da motociata, Bolsonaro foi abordado por jornalistas e respondeu que, se quisessem entrevista, teriam que pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro da Corte Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares ao ex-presidente, como a propagação de discursos em redes sociais. Por esse motivo, Bolsonaro tem evitado dar jornalistas por receio do conteúdo ser vinculado nas plataformas.

Confira as medidas determinadas contra Bolsonaro