Bolsonaro participa de motociata em Brasília ao lado de aliados e familiares

Mesmo sob medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro (PL) apareceu publicamente nesta terça-feira (29/7) durante uma motociata em Brasília. O ex-presidente foi recebido por apoiadores no Motoweek, um dos maiores eventos de motociclistas do país, realizado no Parque Granja do Torto, e esteve acompanhado de aliados políticos próximos.

Com presença discreta, Bolsonaro circulou pelo Parque da Granja do Torto, onde visitou o estande de sua própria marca de capacetes. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL) acompanharam a agenda, que teve clima de comício sobre rodas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jair Bolsonaro Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Durante depoimento no STF, Bolsonaro diz que 8 de janeiro não configura golpe Reprodução: TV Justiça Bolsonaro concedeu entrevista à Reuters Reprodução: YouTube/Reuters Internet Divulgação Jair Messias Bolsonaro Foto: Evaristo Sá/AFP Voltar

Próximo

A movimentação acontece dias após o ex-presidente ter sido alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito que apura supostos crimes contra a soberania nacional. As medidas judiciais foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo sem discursos ou falas públicas, a motociata ganhou contornos políticos. Parlamentares e figuras públicas ligadas ao ex-presidente compareceram ao evento, como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os senadores Wilder Morais (PL) e Flávio Bolsonaro, além dos deputados federais Hélio Lopes (PL), Gustavo Gayer (PL) e Sóstenes Cavalcante (PL), que lidera a bancada do PL na Câmara.

Na saída, o grupo subiu em um trio elétrico e liderou um trajeto de motos pelo Eixo Rodoviário Norte até a Rodoviária do Plano Piloto. A cena foi acompanhada por apoiadores vestidos de verde e amarelo e bandeiras do Brasil.