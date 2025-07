Bolsonaro proibido de sair de casa aos finais de semana e outras medidas do STF

Após ser alvo da Polícia Federal (PF) em uma operação de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (18 de julho), o ex-presidente Jair Bolsonaro terá de seguir uma série de medidas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além de ser monitorado por tornozeleira eletrônica, ele está proibido de deixar sua residência aos finais de semana.

As medidas restritivas foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ficou definido que o ex-presidente também deve evitar qualquer tipo de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP), que está atualmente nos Estados Unidos da América (EUA).

Confira todas as medidas:

Tornozeleira eletrônica .

. Proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro .

com o filho . Proibição do uso de redes sociais .

. Proibição de se ausentar da comarca .

. Recolhimento domiciliar no período noturno e integral nos finais de semana.

no período noturno e integral nos finais de semana. Proibição de acesso aos locais sede das embaixadas .

. Proibição de contato com investigados, embaixadores ou qualquer autoridade estrangeira.

Busca e apreensão

Mais cedo, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro, incluindo a casa do ex-presidente e o escritório político dele, na sede do PL, em Brasília.

De acordo com aliados do ex-mandatário ouvidos pela coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro foi levado ainda na manhã desta sexta-feira para instalar a tornozeleira eletrônica em uma de suas pernas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.