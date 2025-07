“Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme – Provérbios 29:2”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.

Tarifas de Trump

Trump tem ameaçado o mundo com a imposição de tarifas comerciais, desde o início do mandato, e tem dado atenção especial ao grupo do Brics e ao Brasil.

O presidente norte-americano chegou a ameaçar taxas de 100% aos países membros do bloco que não se curvassem aos “interesses comerciais dos EUA”.

Após sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre exportações brasileiras.

Nesta quarta-feira (9/7), o líder norte-americano alegou que o Brasil não está “sendo bom” para os EUA.

Apesar de não citar diretamente a decisão do líder norte-americano, o trecho da Bíblia publicado por Bolsonaro ocorre em meio à situação envolvendo Brasil e EUA, que tem escalado nos últimos dias.

Depois de sair em defesa do ex-presidente brasileiro, réu por tentativa de golpe de Estado, Trump decidiu aumentar as tarifas sobre exportações de produtos do Brasil para os EUA de 10% para 50%.

Em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mandatário norte-americano citou as acusações contra Jair Bolsonaro, e decisões do Supremo Tribunal Federal, como as principais motivações para a medida — que afeta diretamente a economia brasileira.