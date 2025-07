Bolsonaro vai ao PL enquanto aguarda Moraes decidir: “Não posso falar”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência, nesta quarta-feira (23/7), no Jardim Botânico, em Brasília, e foi até a sede do Partido Liberal (PL) em Brasília. O ex-presidente está acompanhado do filho mais novo, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL). Ao descer do carro, Bolsonaro foi abordado por jornalistas, mas disse apenas “vocês sabem que eu não posso falar”. Veja:

O deslocamento acontece em meio à espera por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre seu futuro, após sua defesa se manifestar sobre o suposto descumprimento das ordens de não usar redes sociais ou ter falas transmitidas por perfis de terceiros.