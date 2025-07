Bolsonaro volta a passar mal e cancela agenda política em Brasília

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), cancelou uma agenda que havia sido marcada com políticos na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, nesta terça-feira (1º/7). O motivo argumentado por ele foi recomendação médica devido a uma crise de soluços e vômitos, conforme informado pela assessoria do partido ao Metrópoles.

“Por exigência médica não irei ao PL nesta terça-feira. Crise de soluços e vômitos me impedem de falar. Obrigado. Jair Bolsonaro”, diz mensagem encaminhada por ele aos parlamentares.

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro cancela uma agenda por problemas de saúde nas últimas semanas. No dia 20 de junho, o ex-presidente estava em um frigorífico, em Goiânia (GO), e tinha almoço agendado em Anápolis (GO) na sequência. No entanto, ele teve uma indisposição e o compromisso do almoço foi desmarcado.

Bolsonaro tem se queixado de soluços e vômitos recentemente. Em uma entrevista concedida à rádio Auri Verde, situada em Bauru (SP), na última quarta-feira (25/7), o ex-presidente soluçava com frequência. O entrevistador encerrou a conversa antes do previsto e disse que o motivo foi o desconforto apresentado pelo ex-presidente.

Bolsonaro explicou nos últimos eventos públicos que os problemas de saúde têm relação com a f4cada da qual ele foi alvo durante as eleições presidenciais de 2018.