Bomba! Vazamento de prints expõe supostas ameaças de MC Daniel a fotógrafa

Novas acusações contra MC Daniel vieram à tona nas redes sociais. A fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o parto do filho do cantor com Lorena Maria, divulgou conversas em que o artista a teria ameaçado e até agredido fisicamente durante o trabalho.

A profissional conta que se aproximou da família ainda durante a gravidez, oferecendo serviços fotográficos. Em 18 de fevereiro, ela acompanhou o casal na maternidade para registrar o nascimento de Rás, mas afirma que a experiência terminou em conflito. Segundo Aline, MC Daniel a pegou pelo braço e a ameaçou após desentendimentos sobre a cobertura do parto.

“Acabaram com a minha saúde mental”, escreveu Aline. Em prints publicados por ela, o cantor teria reagido a críticas feitas pela fotógrafa e dito: “Você está cavando a própria cova”. Em outro trecho, ele diz que teria prazer em expor a forma com que ela teria estragado o parto da criança.

Aline também compartilhou uma foto que, segundo ela, mostra o momento em que MC Daniel a puxou pelo braço ainda dentro do hospital.

CLIQUE AQUI para ver os prints

A versão de MC Daniel

MC Daniel, por outro lado, afirmou que a fotógrafa foi desrespeitosa e não entregou o material esperado. Segundo ele, Aline chegou atrasada e tentou interferir no ambiente médico, o que o deixou abalado. O cantor também alegou possuir áudios de Lorena Maria chorando diante da situação.

“Ela foi super invasiva e mal educada desde a hora em que a gente chegou. Ela chegou atrasada para gravar o trabalho de parto e queria ser médica, obstetra. Lorena estava claramente muito preocupada e ela queria explicar como seria a indução, quantos dedos ela iria dilatar… Isso estava mexendo comigo. Ali não era o MC Daniel, mas o Daniel que estava sendo pai.”

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.