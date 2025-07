Bombeiros resgatam cachorros durante incêndio em casa no Entorno do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou dois cachorros – um filhote e um cão jovem – no Jardim Ingá, Entorno do Distrito Federal.

O resgate ocorreu na tarde deste sábado (26/7) durante uma ocorrência de incêndio em uma residência.

Leia também

Os cachorros foram encontrados durante a operação no interior do imóvel.

Após os cuidados realizados pelos bombeiros, os animais foram deixados sob responsabilidade da irmã do proprietário da casa, que acompanhava a ocorrência.