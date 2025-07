Bombeiros usam dois mil litros de água para conter incêndio em aterro sanitário de Feijó

O Corpo de Bombeiros do 9º BEPCIF foi acionado na manhã desta quinta-feira (3) para conter um incêndio no aterro sanitário de Feijó, no interior do Acre. As chamas atingiam um amontoado de lixo e apresentavam risco de se alastrar para áreas próximas.

A guarnição utilizou cerca de 2 mil litros de água e ferramentas manuais, como enxadas, para combater o fogo e acessar camadas internas do material em combustão. Após cerca de uma hora de atuação, o incêndio foi controlado e a área passou por rescaldo para evitar reignição.

Ninguém ficou ferido e os danos foram limitados ao lixo descartado. A ocorrência foi encerrada sem prejuízos ambientais significativos.