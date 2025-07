“Boneca de porcelana”: Luan Santana e Jade Magalhães celebram 7 meses da filha

O cantor Luan Santana, de 34 anos, e a influenciadora Jade Magalhães, de 31 anos, comemoram nesta segunda-feira (28/7) o aniversário de 7 meses da filha, Serena. Na publicação feita através das redes sociais, o casal, ainda sem mostrar o rostinho da pequena, exibiu detalhes do bolinho de comemoração.

“7 meses de Serena”, escreveram na legenda da publicação em conjunto. Nos Stories, Jade já havia comentado sobre a celebração: “Minha boneca de porcelana já tem 7 meses”.

Filha de Luan Santana e Jade Magalhães, Serena completou seis meses em 28 de junho Luan Santana compartilha momento em que Serena, sua filha, coloca os pés pela primeira vez no mar Jade comemora 5 meses de Serena

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em São Paulo, duas semanas antes do previsto, e é a primeira filha do cantor sertanejo com a influenciadora. O casal reatou o relacionamento no início do ano passado e casaram em novembro em uma cerimônia intimista para a família.

Desde o nascimento da primogênita, Luan e Jade decidiram por manter o rostinho da pequena em segredo e compartilham apenas momentos pontuais da rotina da bebê.