Botafogo anuncia Davide Ancelotti como novo técnico

O Botafogo tem um novo comandante. O clube carioca anunciou nesta terça-feira (8 de julho) a contratação do técnico italiano Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Davide Ancelotti chega para preencher a vaga deixada por Renato Paiva, que foi demitido após a eliminação do Glorioso na Copa do Mundo de Clubes, onde a equipe perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras nas oitavas de final.

Aos 35 anos, esta será a primeira experiência de Davide como treinador principal. Ele construiu sua carreira acompanhando o pai, Carlo Ancelotti, começando como preparador físico no PSG (2012-2013) e no Real Madrid (2013-2015). Em 2016, tornou-se auxiliar técnico no Bayern de Munique e seguiu nessa função no Napoli, Everton, Real Madrid e, mais recentemente, na Seleção Brasileira.

Davide possui a licença Pro da Uefa desde 2023 e já teve seu nome cogitado em clubes como Como (Itália), Rangers (Escócia) e Deportivo La Coruña (Espanha).

Fonte: Metrópoles

