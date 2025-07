botafogo-x-bragantino:-veja-onde-assistir-ao-duelo-pela-copa-do-brasil

Nesta terça-feira (29/7), Botafogo e Red Bull Bragantino abrem os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso será o mandante da partida de ida, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo acontece às 19h.

O Bragantino venceu o Criciúma, na fase anterior

O Fogão venceu na terceira fase por 4 x 1, no agregado

O Massa Bruta é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro

O Botafogo se destaca com o novo técnico, Davide Ancelotti

As duas equipes chegam fortes e com sobras da classificação anterior. Nos placares agregados da terceira fase, o Fogão conquistou vitória por 4 x 1 contra o Capital, enquanto o Bragantino avançou com um 6 x 1 sobre o Criciúma.

Assim como no duelo das oitavas, o Botafogo iniciou a terceira fase jogando em casa e garantiu o placar de 4 x 0, que garantiu tranquilidade para o duelo da volta. Como visitante, a equipe perdeu pelo placar mínimo de 1 x 0 e avaçou sem muitas dificuldades.

O Massa Bruta começou com o pé errado na terceira fase e perdeu para o Criciúma por 1 x 0 no jogo de ida. No entanto, na volta do confronto, o time paulista reverteu a situação e venceu por 6 x 0 para garantir a classificação.

Onde assistir

O jogo entre Botafogo x Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será transmitido pela TV fechada (Sportv) e por pay-per-view (Premiere).