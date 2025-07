Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo e Corinthians se enfrentam às 18h30 (horário de Rio Branco) deste sábado no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

Transmissão : Amazon Prime Video

: Tempo real: O ge acompanha todos os lances a partir de 17h30 (horário de Rio Branco).

Panorama das equipes

O Botafogo vive uma sequência invicta desde a chegada do treinador italiano Davide Ancelotti, com duas vitórias e um empate. O clube carioca superou o Sport no último domingo e se manteve no G6, mesmo com dois jogos a menos, somando 25 pontos.

Já o Corinthians atravessa um momento de instabilidade. Na rodada passada, a equipe empatou sem gols com o líder Cruzeiro na Neo Química Arena e caiu para a segunda metade da tabela do Brasileirão. Além dos problemas em campo, a política do Parque São Jorge segue conturbada, com protestos da torcida às vésperas da assembleia geral que votará o impeachment do presidente afastado Augusto Melo.

Prováveis escalações e desfalques

Botafogo – Técnico: Davide Ancelotti

Para o duelo deste sábado, o Botafogo terá duas baixas no time titular: Marlon Freitas, suspenso após o terceiro cartão amarelo, e Artur, poupado com quadro gripal. Nathan Fernandes é a opção mais provável pelo lado direito do ataque.

Provável escalação : John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton; Nathan Fernandes, Savarino, Montoro; Arthur Cabral.

: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton; Nathan Fernandes, Savarino, Montoro; Arthur Cabral. Desfalques : Artur (poupado com quadro gripal); Marlon Freitas (suspenso); Danilo (recondicionamento físico); Bastos (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Matheus Martins (recuperação de lesão muscular na coxa), Jeffinho (recuperação de lesão no joelho direito); Danilo Barbosa (em negociações para deixar o clube).

: Artur (poupado com quadro gripal); Marlon Freitas (suspenso); Danilo (recondicionamento físico); Bastos (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Matheus Martins (recuperação de lesão muscular na coxa), Jeffinho (recuperação de lesão no joelho direito); Danilo Barbosa (em negociações para deixar o clube). Pendurados: Allan, Cuiabano, Marçal e Montoro.

Corinthians – Técnico: Dorival Júnior

O foco do clube está no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, o Timão deve entrar em campo no Nilton Santos com uma formação reserva, poupando nomes importantes como o atacante Memphis Depay. A tendência é de que jovens como Léo Maná e Gustavo Bahia ganhem oportunidades no decorrer da partida. Yuri Alberto também pode voltar a ser relacionado depois de dois meses no departamento médico.

Provável escalação : Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon (Luiz Gustavo Bahia); Talles Magno e Romero.

: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), Cacá, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Carrillo e Breno Bidon (Luiz Gustavo Bahia); Talles Magno e Romero. Quem está fora : Hugo (em recuperação de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal), Maycon (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), José Martínez e Rodrigo Garro (suspensos pelo terceiro cartão amarelo).

: Hugo (em recuperação de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal), Maycon (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), José Martínez e Rodrigo Garro (suspensos pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Cacá, Charles, Gui Negão, João Pedro Tchoca e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro : Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes : Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) 4º árbitro : Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) VAR : Wagner Reway (SC)

: Wagner Reway (SC) Auxiliares do VAR: Eder Alexandre (SC) e Marcello Ignacio Domingues Neto (RS)

