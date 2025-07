Botafogo x Vitória: onde assistir ao jogo da 14ª rodada do Brasileirão

Em duelo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vitória entram em campo nesta quarta-feira (16/7), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

1 de 3 Nathan Fernandes fez o segundo do Glorioso contra o Vasco na 13ª rodada. VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 3 Savarino é um dos principais jogadores do elenco Alvinegro Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images 3 de 3 O adversário na 14ª rodada será o Vitória. Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Com 21 pontos na tabela e um jogo a menos que os adversários, o Botafogo ocupa a 6ª posição. No compromisso anterior, o Glorioso venceu o Vasco por 2 x 0 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Já o Vitória luta contra o rebaixamento. O rubro-negro baiano é o 18º colocado, com 11 pontos, os mesmos de São Paulo e Santos, que estão fora do Z4, e do Juventude, primeiro dentro da zona de descenso. A equipe de Fábio Carille perdeu o último duelo por 1 x 0 contra o Internacional.

Onde assistir

O jogo entre Botafogo e Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em TV aberta (Globo) e pay-per-view (Premiere).