Boxe em alta: conheça os benefícios da luta que virou tendência entre os famosos

Muito além dos ringues e competições profissionais, o boxe tem ganhado espaço nas academias e na rotina de muita gente, incluindo celebridades. A modalidade, que exige disciplina e traz inúmeros benefícios físicos e mentais, espanta o senso comum que associa as artes marciais à pancadaria. Na verdade, é justamente o contrário. A prática é marcada por foco, disciplina e benefícios para o corpo e mente.

Entre as famosas, destacam-se nomes como Bruna Marquezine, Ivete Sangalo, Jade Picon, Mel Maia, Taís Araujo, Luiza Possi e Jojo Todynho. As estrelas compartilham os treinos nas redes sociais com frequência, celebrando a evolução no esporte e também no físico. Entre os homens também não faltam exemplos: alguns deles chegaram a competir, como é o caso de Whindersson Nunes, MC Gui e Nego do Borel.

“Da série: coisas que eu me desafio a fazer pela primeira vez e acabo me apaixonando. Comecei a fazer boxe. Você só vai saber se gosta ou não de algo se você provar! E vai por mim, você pode se surpreender com as coisas que podem te fazer feliz e você nem imagina”, disse Jade, em 2023, quando começou a praticar.

Mas, afinal, o que atrai tantos praticantes para o boxe? Quais são os benefícios da modalidade? É possível encará-la como um lazer ou uma simples atividade física na rotina? As perguntas são muitas. A seguir, você confere essas e muitas outras respostas!

Para isso, o portal LeoDias conversou com Fernando Nonato, campeão mundial de muay thai e kickboxing e instrutor de boxe e muay thai no CTMBK.

O início na modalidade e a influência de famosos

O especialista destaca que não é só no mundo das celebridades que as modalidades estão cada vez mais populares. De acordo com ele, o aumento na procura pelos tatames é visível — e já esperada. As motivações para esse aumento ainda são variadas e difíceis de precisar, mas a possibilidade da influência de famosos ter impacto o setor também é motivo de comemoração.

Para ele, é fundamental para tirar a visão negativa desses esportes, além de trazer cada vez mais novos participantes. Em um país como o Brasil, em que 47% da população é sedentária, segundo o IBGE, o importante é se movimentar: seja por lazer, defesa pessoal ou simplesmente para praticar uma atividade física.

“Hoje, as pessoas vivem mais isoladas e acabam não socializando. O boxe e demais artes marciais apresentam esse universo, em que a pessoa sai de um ambiente fechado e passa a praticar, seja com outra pessoa em uma manopla ou batendo no saco de pancadas”, destaca Nonato.

O instrutor também reforça que a modalidade é convidativa para os iniciantes, sejam eles sedentários ou não: “Quem começou hoje e adquiriu uma habilidade, auxilia quem chega. Quando eu estou trabalhando dentro da academia dando aula de boxe, direciono isso para as pessoas. Então, a galera nova se sente muito acolhida e acaba se transformando em uma outra família.

Os benefícios do boxe

Além dos benefícios para a socialização, a modalidade também oferece ganhos para o corpo. Inclusive, é uma boa sugestão até mesmo para quem busca redução de peso, como destaca Nonato. O especialista acrescenta ainda a evolução na saúde mental, atrelada à socialização e prática de exercícios físicos.

“E tenho alunos que são indicados por psiquiatras e psicólogos, que indicam: ‘Vai fazer uma arte marcial, como o boxe’. A atividade não é uma terapia, mas é terapêutico. Têm pessoas que conseguem ter alívio em seus problemas de saúde graças à prática”, acrescenta o instrutor do CTMBK.

Por fim, Nonato oferece um conselho para os interessados em conhecer o boxe: “Fecha o olho e vai! Não espera o momento certo porque ele não existe. O ideal é ir ao local e tirar suas dúvidas com o profissional para começar o quanto antes”.