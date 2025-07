BR-364 é incluída no ‘leilão do 5G’, que vai ampliar cobertura de internet em rodovias federais

O Ministério das Comunicações deve publicar nesta terça-feira (15), uma portaria com as diretrizes para um novo leilão de telefonia móvel que pretende ampliar a cobertura de sinal 4G e 5G em cerca de 8 mil quilômetros de rodovias federais — entre elas, trechos da BR-364, que conecta o Acre ao Sudeste do país.

O objetivo é melhorar a conectividade em regiões hoje desassistidas, especialmente em estradas com grande fluxo de veículos e em comunidades com pouca ou nenhuma cobertura de internet móvel. Ao todo, cerca de 500 localidades devem ser contempladas, alcançando aproximadamente 800 mil pessoas.

O leilão prevê a concessão de subfaixas da frequência de 700 MHz, utilizada para serviços de banda larga móvel. Segundo o ministério, o foco estará em áreas com baixa densidade de sinal, com prioridade para a expansão da cobertura nas rodovias e localidades remotas.

O edital ainda será elaborado pela Anatel, com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU). A expectativa é de que o processo aconteça ainda no segundo semestre deste ano.

Diferentemente de leilões arrecadatórios, o modelo proposto prevê que as empresas vencedoras invistam diretamente na infraestrutura de telecomunicações como contrapartida, ampliando o alcance dos serviços móveis em todo o território nacional.