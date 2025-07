Brad Pitt solicita na Justiça acesso a mensagens trocadas por Angelina Jolie

Atores travam batalha judicial por vinícola avaliada em R$ 2,7 bilhões desde 2016, quando se separaram

A batalha judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie pela vinícola francesa que possuíam ganhou um novo capítulo, nesta quarta-feira (9/7). De acordo com o PageSix, veículo norte-americano, o ator teria solicitado ao Tribunal Superior da Califórnia, nos EUA, o acesso às mensagens privadas da ex-companheira.

O pedido do astro de “F1: O Filme” envolve Alexei Oliynik, executivo do Stoli Group, companhias que comprou as ações que pertenciam a atriz. O galã, atualmente com 61 anos, alega ter tentado entrar em contato para resolver a questão com o suíço. No entanto, ele não teria colaborado com a solicitação.

Segundo Pitt, o empresário se recusa a ajudar, já que, com base nas leis do país europeu, “estrangeiros não podem ser obrigados a viajar para a Califórnia para depor”. A defesa do ator rechaça da explicação, argumentando que é possível que Oliynik colabore diretamente da Suíça por meio de um depoimento virtual.

No processo anterior, o ator alega que o representante da empresa agia “sob as instruções de seu chefe, o chefe da Stoli, Yuri Shefler” como o “operador-chave” por trás da compra. Por isso, o executivo seria “inquestionavelmente uma das testemunhas mais importantes deste processo”.

Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016, após 12 anos juntos. Eles são pais de Maddox, de 23, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e os gêmeos Vivienne e Knox, 16. Desde o fim do casamento, passaram a brigar na Justiça pela guarda dos filhos menores de idade e pela posse da vinícola francesa Château Miraval, avaliada em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões, na cotação atual).

O empreendimento era uma sociedade do casal — ele detinha 60%, enquanto a musa ficava com 40%. Com o fim do casamento, ela decidiu vender a respectiva parte. No entanto, o ator defende que, segundo o contrato, teria prioridade na compra da parte da ex-esposa. Ele alega não ter sido informado sobre a negociação e, por isso, pede que o negócio seja desfeito. A defesa dele alega que a venda seria uma “vingança” da atriz em meio ao divórcio.