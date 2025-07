Brasil chega a 10 vitórias na Liga das Nações após bater a Turquia

O Brasil segue em grande fase. Na madrugada deste sábado (19/7), a Seleção venceu a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25 x 22, 26 x 24, 22 x 25 e 25 x 22). Com o resultado, a Canarinho continua como líder isolada da fase preliminar da Liga das Nações de vôlei masculino, com 29 pontos. São 10 vitórias em 11 jogos.

A partida começou com domínio brasileiro, mas a Turquia equilibrou o jogo ao decorrer do embate. O maior pontuador do duelo foi Darlan, com 28 pontos.

Ainda falta um jogo para o Brasil disputar na fase preliminar. A Amarelinha enfrenta a Alemanha às 2h30 (horário de Brasília) deste domingo (20/7).