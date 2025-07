Brasil domina quartas de final do Mundial de Clubes com maior número de jogadores

A Copa do Mundo de Clubes se aproxima das fases finais, e a FIFA divulgou dados que destacam a presença brasileira no torneio. O Brasil lidera a lista de países com mais jogadores nas quartas de final, somando 56 atletas ainda na competição.

Além de ser o país com o maior número de jogadores, o Brasil compartilha com a Alemanha o posto de ter mais representantes de clubes nesta fase decisiva. Palmeiras e Fluminense seguem no torneio e entrarão em campo nesta sexta-feira (4 de julho). O Palmeiras enfrentará o Chelsea, enquanto o Fluminense duelará com o Al-Hilal.

A diferença na presença brasileira é notável. O segundo país com mais jogadores no Mundial é a Alemanha, com 31 atletas, evidenciando a vasta predominância do Brasil.

Confrontos das quartas de final

O Fluminense abrirá a disputa das quartas de final em um duelo contra o Al-Hilal, às 16h (horário de Brasília). O time da Arábia Saudita eliminou o Manchester City em uma virada surpreendente. A equipe carioca, por sua vez, eliminou o vice-campeão da Champions League, a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Na sequência, às 22h, o Palmeiras entrará em campo contra o Chelsea. Este confronto proporcionará um encontro especial para Estêvão, que já foi anunciado pelo time inglês e se juntará ao clube de Londres após o Mundial de Clubes, jogando agora contra sua futura equipe.

