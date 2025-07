Brasil é homenageado com show de luzes na Torre Eiffel

A Torre Eiffel, na França, ganhou novamente as cores da bandeira do Brasil – amarelo e verde, nesta segunda-feira (14/7), durante a celebração do Dia da Bastilha e dos 200 anos de relação bilateral entre o país latino-americano e o europeu. Para a homenagem, também houve uma queima de fogos e projeções com drones.

O tradicional feriado que celebra um evento crucial da revolução francesa, conhecido como a queda da Bastilha, dividiu a atenção com outros dois temas importantes: os 200 anos de relação com o Brasil e os 10 anos do Acordo de Paris.

Macron posta selfie com Lula, Janja e Brigitte e Torre Eiffel ao fundo Foto: Ricardo Stuckert/PR Canal Gov/Reprodução Lula discursa no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França Reprodução: YouTube/Canal Gov

Para o show pirotécnico, que durou 30 minutos, a torre recebeu um balé aéreo com cerca de mil drones e um grande número de fogos de artifício, disparados de 120 pontos diferentes, sendo 80 deles instalados no próprio monumento.

O evento, que foi aberto ao público, destacou o meio ambiente e a cultura do Brasil, tocando até algumas músicas brasileiras, como “Baianá”, do Barbatuques.

Está não é a primeira vez que turistas e franceses encontram a Dama de Ferro celebrando a união diplomática com o Brasil. No último mês, durante a visita do presidente brasileiro Lula no país, o cartão-postal também foi iluminado de verde e amarelo.