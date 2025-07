Brasil em reconstrução: o tempo da indústria é agora

Já imaginou tentar construir um país sem indústria? É como montar um quebra-cabeça sem as peças centrais. Faltam conexões, sobram vazios. Sem indústria, o Brasil se fragmenta em pontas soltas, mas com ela, o pais ganha estrutura, encadeamento e propósito. É nesse cenário que a pátria vive, hoje, uma virada silenciosa, mas potente: o renascimento industrial como força estruturante do desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

A indústria nacional cresceu 3,3% em 2024, ajudando a impulsionar o PIB brasileiro em 3,4%, segundo dados divulgados pela Agência de Notícias da Indústria. Com R$ 2,5 trilhões no Produto Interno Bruto e participação direta na geração de empregos, inovação e investimentos, o setor volta ao protagonismo e agora, sob novas demandas, como sustentabilidade, digitalização e inteligência artificial.

Metrópoles debate o futuro da indústria brasileira

Para discutir os rumos desse novo ciclo de crescimento, o Metrópoles realiza nesta quarta-feira (10/7), às 14h, o “Brasil industrializado: o futuro do país em transformação”, com entrada gratuita no auditório do Biotic – Parque Tecnológico de Brasília. O evento, que tem o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo.

Entre os nomes confirmados, está Ricardo Cappelli, presidente da ABDI, que falou com o Metrópoles sobre as perspectivas do setor e os desafios da política industrial no Brasil. “A expectativa para o evento é muito boa. Esse debate sobre o desenvolvimento econômico e a indústria é sempre muito importante. O Brasil voltou a ter política industrial e os resultados estão aí. No ano passado, o PIB cresceu 3,4%, puxado pela indústria, que cresceu 3,8%”, afirmou Cappelli.

O novo momento da indústria

Para Cappelli, o Brasil precisa encarar o desafio da transformação industrial como prioridade estratégica, não apenas econômica.

“O mundo está mudando muito rápido. Vivemos uma mudança de era, com tecnologias disruptivas como a inteligência artificial e, em breve, a computação quântica. A indústria brasileira precisa acompanhar isso. Hoje, você constrói plantas industriais de forma virtual, testa virtualmente antes de operar. Isso é transformação real”, pontua.

Ricardo Cappelli

“O mundo não vive uma era de mudança, vive uma mudança de era” Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

O presidente da ABDI defende que a discussão é urgente, e por isso reforça o convite ao debate promovido pelo Metrópoles. “Discutir o futuro da indústria brasileira é fundamental. Temos bons resultados, mas ainda muito a fazer. E tudo começa com diálogo, união de forças e visão de longo prazo”, conclui.

Os interessados podem acompanhar presencialmente de forma gratuita o evento. Basta fazer a inscrição neste link.

Convidados confirmados:

Ricardo Cappelli – presidente da ABDI

– presidente da ABDI Jefferson de Oliveira Gomes – diretor de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da CNI

– diretor de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da CNI Uallace Moreira Lima – secretário de Desenvolvimento Industrial do MDIC

– secretário de Desenvolvimento Industrial do MDIC José Luís Gordon – diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES

– diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES Jarbas Ari Machado – Vice-presidente setorial da Fibra

– Vice-presidente setorial da Fibra Álvaro Prata – presidente da Embrapii

– presidente da Embrapii Gustavo Leal – diretor-geral do SENAI

O encontro chega para articular ideias, experiências e soluções concretas sobre temas como:

Transformação digital, Inovação, Competitividade e Sustentabilidade

Capacitação profissional, Setores estratégicos e Indústria 4.0

Projeções para 2025.

“Brasil industrializado: o futuro do país em transformação”

Data: 10 de julho

Horário: das 14h às 17h

Local: Biotic – Parque Tecnológico de Brasília (onde fica)

Inscrições: gratuitas por meio de formulário

Transmissão ao vivo: YouTube e Facebook