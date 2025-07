Brasil empata com Colômbia, supera expulsão e garante 1º lugar na Copa América Feminina

Em um jogo tenso, o Brasil empatou com a Colômbia por 0 a 0 pela Copa América Feminina. Apesar de perder os 100% de aproveitamento, a Seleção precisou superar a expulsão da goleira Lorena, ainda aos 23 minutos do primeiro tempo, para garantir o primeiro lugar do grupo B.

Apesar da inferioridade numérica, as jogadoras brasileiras tiveram a melhor chance do jogo, quando Yasmim, já aos 49 minutos do segundo tempo, acertou a trave das colombianas.

Com o resultado, o Brasil terminou na liderança da Chave B e agora terá o Uruguai, segundo na A, pela frente nas semifinais da competição. O jogo acontece na próxima terça-feira (29/7), às 21h (horário de Rio Branco). Já a Colômbia enfrenta a Argentina, na segunda (28/7), às 21h.

Detalhes da partida

O jogo começou bastante nervoso, com as duas seleções se estudando bastante. O Brasil teve a primeira boa chance de gol aos sete minutos, com Dudinha chutando após jogada de Jhonson e Kerolin. A resposta da Colômbia veio aos 12, com Mayra Ramírez sendo parada por uma boa saída de Lorena.

A goleira verde e amarela voltou a ser protagonista, mas agora para o lado negativo, aos 23 minutos. Ela saiu da área para abafar um lance de Linda Caicedo e, após chute da colombiana, tirou a bola com a mão. A árbitra Milagros Arruela deu apenas cartão amarelo, mas a assistente Vera Yupanqui corrigiu o erro, e Lorena foi expulsa. Com uma atleta a menos, Arthur Elias foi obrigado a tirar a atacante Jhonson e colocar a goleira Cláudia. Em vantagem numérica, a Colômbia se lançou ao ataque, mas não converteu a posse de bola em chances claras de gol.

No segundo tempo, a Seleção fez um jogo seguro e conseguiu, inclusive, ter mais posse de bola. Aos 11 minutos, Fê Palermo teve uma boa chance, mas a bola passou na frente do gol sem que nenhuma brasileira estivesse posicionada para finalizar. Aos 31, a Colômbia chegou com perigo pela primeira vez na segunda etapa, com Linda Caicedo e Paví, mas a zagueira Mariza afastou. A melhor chance do Brasil veio aos 49, quando Yasmim cobrou uma falta que bateu na trave. A lateral-direita já havia marcado dois gols de bola parada contra o Paraguai na terceira rodada.

Paraguai x Venezuela

A Venezuela ainda tinha chances de classificação, mas precisava vencer o Paraguai e torcer para o Brasil derrotar a Colômbia. A Vinotinto até saiu na frente, mas levou a virada e foi eliminada. As paraguaias ficaram na terceira posição do grupo e agora enfrentam o Chile na disputa pela quinta colocação do campeonato. A partida acontece na segunda (28/7), às 18h.

Fonte: Metrópoles

