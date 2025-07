Brasil está entre os líderes globais em número de pets e amor pelos animais

Nos últimos anos, o número de animais de estimação ao redor do mundo cresceu de forma expressiva, refletindo uma relação cada vez mais próxima entre humanos e pets. Entre os países que mais se destacam nesse cenário estão Japão, Rússia, Brasil, China e Estados Unidos.

No Japão, onde o espaço urbano é limitado, cães e gatos são tratados como verdadeiros companheiros de vida, muitas vezes ocupando o lugar de filhos para famílias que optam por lares menores e rotinas mais práticas. Na Rússia, a presença de pets também é forte, com uma cultura que valoriza especialmente cães de porte maior, tradicionais como guardiões e membros da família. Mas principalmente os gatos ganham um espaço especial dentro de casa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O parasita comum em pets também pode afetar humanos. Freepik Projeto de lei propõe propõe cassação de CNH de motoristas que abandonarem pets em vias públicas. Foto: Nandhu Kumar Exemplo de “therian” cachorro Reprodução: Zeppet.com Cachorro abandonado que assistiu a um show de João Bosco e Vinícius viralizou nas redes sociais Portal LeoDias Reprodução Instagram Voltar

Próximo

O Brasil figura entre os países com maior população pet do mundo, impulsionado pelo carinho do brasileiro com os animais e por um mercado pet que não para de crescer. Já na China, a relação com os pets tem se transformado de forma marcante. Hoje, cães e gatos são vistos como integrantes da família e recebem cuidados que incluem desde alimentação premium até serviços personalizados. É importante destacar que o polêmico festival de consumo de carne de cães e gatos representa uma minoria cultural e é cada vez mais rejeitado pela própria população chinesa, que em sua maioria apoia a proibição dessa prática.

Fechando o ranking, os Estados Unidos lideram com a maior população pet global, onde mais de metade dos lares possui pelo menos um animal de estimação. A relação entre humanos e animais nesses países mostra como os pets deixaram de ser apenas “animais domésticos” para se tornarem parte essencial da vida moderna.