Brasil perde para os EUA e fica com o vice da AmeriCup 2025

Não deu para o Brasil na decisão da AmeriCup 2025. A seleção feminina de basquete foi derrotada pelos Estados Unidos nesse domingo (6/7), por 92 a 84, e ficou com o vice-campeonato da competição realizada em Santiago, no Chile.

A equipe norte-americana confirmou a conquista de forma invicta. O Brasil perdeu o primeiro compromisso na competição justamente na decisão. Este foi o quinto título norte-americano no torneio continental.

O resultado adiou a classificação das brasileiras para a disputa do campeonato mundial, que será disputado na Alemanha em 2026. O Brasil disputará a classificação no pré-Mundial, que terá início em março do mesmo ano.

Apesar do revés, Damiris foi um dos destaques da partida ao marcar 35 pontos e ser a cestinha brasileira. A pivô Kamilla Cardoso precisou ficar parte do jogo no banco de reservas, já que havia cometido algumas faltas. Do lado norte-americano, Mikayla Blakes foi a principal jogadora, com 27 pontos anotados.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet