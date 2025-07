Brasil x Japão na Liga das Nações Feminina: onde assistir e horário

Após vencer a Alemanha por 3 a 0 nas quartas de final da Liga das Nações Feminina, a Seleção Brasileira volta à quadra neste sábado (26), às 15h (horário de Rio Branco), contra o Japão, em busca de uma vaga na grande final. A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e tempo real do ge.

No último jogo, as brasileiras venceram as alemãs sem dificuldades, com parciais de 25/19, 26/24 e 25/14. O segundo set, o mais equilibrado, foi marcado por grandes ralis e bons bloqueios da central Diana e defesas da líbero Marcelle. As maiores pontuadoras da partida foram a ponteira Gabi e a oposta Rosamaria, que anotaram 12 e 13 pontos, respectivamente.

Na terceira semana da VNL, a equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu as japonesas por 3 a 0 e fechou a participação na primeira fase com 11 vitórias e apenas uma derrota. O outro finalista será definido no confronto entre Itália e Polônia, que será neste sábado, às 11h (horário de Rio Branco).

Detalhes do jogo

Data : sábado, 26 de julho

: sábado, 26 de julho Horário : 15h (horário de Rio Branco)

: 15h (horário de Rio Branco) Local : Lodz, Polônia

: Lodz, Polônia Onde assistir: sportv2

Fonte: ge

Redigido por ContilNet.