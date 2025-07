Brasiléia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul têm ar quase 4 vezes mais poluído que o recomendado

Os níveis de poluentes atmosféricos em municípios do Acre ultrapassaram os limites considerados seguros pela Organização Mundial de Saúde (OMS) neste sábado (5). Dados da plataforma internacional IQAir, que monitora a concentração de material particulado em todo o mundo, apontam índices até 3,8 vezes acima do recomendado nas cidades acreanas de Brasiléia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Segundo as medições, Brasiléia apresenta a pior qualidade do ar no estado, com 19,1 microgramas por metro cúbico (µg/m³) de partículas finas inaláveis (PM2.5), valor 3,8 vezes superior ao limite diário sugerido pela OMS.

Em Rio Branco, a concentração de 16,6 µg/m³ é 3,3 vezes maior que o indicado e representa o pior índice registrado na capital durante a semana. A previsão é de que os níveis se mantenham elevados até a próxima sexta-feira (11).

Cruzeiro do Sul registra 14,5 µg/m³, 2,5 vezes acima do parâmetro internacional. Apesar de apresentar a menor taxa entre os três municípios, os dados indicam tendência de piora na qualidade do ar, com aumento estimado de 30,91% até o final da próxima semana.

A classificação atual da qualidade do ar nas três cidades é considerada “moderada”, mas especialistas alertam que essa condição pode afetar pessoas sensíveis, como crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias. A recomendação é o uso de máscaras em atividades ao ar livre, o uso de purificadores de ar em ambientes fechados e a restrição de exercícios físicos externos.