Brasileirão de volta! Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao jogo

Após a participação na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Verdão recebe o Mirassol nesta quarta-feira (16 de julho), às 19h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada da competição.

A partida será o primeiro compromisso das equipes no retorno do Brasileirão. A última vez que o Palmeiras entrou em campo foi em 4 de julho, na derrota por 2 x 1 para o Chelsea, nas quartas do Mundial. O time do técnico Abel Ferreira possui dois jogos a menos e ocupa a 5ª posição no campeonato, com 22 pontos.

Já o Mirassol não joga uma partida oficial desde 1º de junho, quando venceu o Sport por 1 x 0 no interior paulista. O Leão Caipira é o 10º colocado com 17 pontos e um jogo a menos que os adversários.

Onde assistir

O duelo entre Palmeiras e Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em pay-per-view (Premiere).

