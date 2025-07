Brasileirão e Sul-Americana: confira a programação dos jogos desta quarta (16)

Se você estava com saudade de um dia repleto de futebol, uma ótima notícia: esta quarta-feira (16/7) promete muita bola na rede! Além dos jogos adiados do Campeonato Brasileiro, os representantes do futebol nacional também entram em campo pela Copa Sul-Americana.

Três dos quatro clubes brasileiros que participaram da Copa do Mundo de Clubes voltam a atenção para o Brasileirão. O Palmeiras joga em casa contra o Mirassol, no Allianz Parque, às 19h. É o primeiro jogo do Alviverde pela competição desde a derrota para o Cruzeiro, em 1 de junho.

Flamengo e Botafogo, que retornaram ao Brasileirão com vitórias no último final de semana, também fazem jogos atrasados. O líder do campeonato vai à Vila Belmiro, onde enfrenta o Santos de Neymar, às 20h, enquanto o Alvinegro recebe o Vitória, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

Saindo dos clubes do Mundial, Ceará e Corinthians se enfrentam às 19h30, no Castelão. Às 21h30, o São Paulo vai para o interior do estado, onde enfrenta o RB Bragantino como visitante.

Na Sul-Americana, o Grêmio viaja para o Peru para enfrentar o Alianza Lima, às 21h30, em partida válida pelos playoffs. O vencedor do duelo de ida e volta enfrenta o Universidade Católica-EQU na próxima fase. Bolívar-BOL x Palestino-CHI, às 19h, e San Antonio Bulo Bulo-BOL x Once Caldas-COL, às 21h30, fecham o dia na competição.

Agenda de jogos (16/7)

19h – Palmeiras x Mirassol (Premiere)

19h30 – Ceará x Corinthians (Prime Video)

20h – Santos x Flamengo (Premiere)

21h30 – RB Bragantino x São Paulo (Globo e Premiere)

21h30 – Botafogo x Vitória (Globo e Premiere)

21h30 – Alianza Lima x Grêmio (Paramount+)

