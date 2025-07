Brasileirão: Palmeiras vacila e apenas empata em casa com o Mirassol

Na noite desta quarta-feira (16/7), Palmeiras e Mirassol empataram em 1 x 1, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Facundo Torres, para o Verdão, e Chico da Costa, para a equipe do interior de São Paulo.

Os gol do Palmeiras foi aos nove do segundo tempo: Raphael Veiga recebeu dentro da área, após bom passe de Richard Rios, e, de letra, ajeitou para Facundo Torres bater de primeira para o fundo das redes. Os donos da casa eram melhor desde a primeira etapa, mas não conseguiam ampliar o placar.

E quem não faz, leva. Aos 27 minutos, o Mirassol empatou. Em cobrança de falta ensaiada, a bola chegou até João Victor, que, de cabeça, ajeitou para Chico da Costa empatar o jogo. O gol do Leão foi a única finalização no alvo da equipe em toda a partida.

Confira o gol de empate;

Palmeiras 1×1 Mirassol ⚽️ Chico da Costa

🥾 João Victor 🏆 Brasileirão Série A | 14ª rodada pic.twitter.com/cOtWACuEn5 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 16, 2025

Com o resultado, o Palmeiras chega a quinta posição com 23 pontos. Já o Mirassol, fica em 1o°, com 18. As equipes voltam a campo no final de semana para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrenta o Atlético-MG, em São Paulo, no domingo (20/7), às 17h30. Já o Leão, joga contra o Santos, um dia antes, em sua casa, às 18h30.