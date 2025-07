Brasileirão: veja onde assistir ao jogo entre Botafogo e Corinthians

Duelo de alvinegros no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (26/7), Botafogo e Corinthians medem forças em jogo válido pela 17ª rodada da competição. As duas equipes entram em campo às 18h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A transmissão da partida será pela plataforma de streaming Amazon Prime.

2 imagens 1 de 2 Botafogo entrou no G6 Vitor Silva/ Botafogo 2 de 2 Corinthians e Cruzeiro ficaram no 0 x 0 Miguel Schincariol/Getty Images

Vindo de cinco partidas sem perder, com quatro vitórias e um empate, o Botafogo quer entrar de vez na briga pelo G4. A equipe é a 5ª na classificação com 25 pontos, dois a menos que o Red Bull Bragantino, 4º na tabela. No último compromisso a equipe venceu o Sport por 1 x 0 fora de casa.

Já o Corinthians vive um momento de oscilação na temporada. Nos últimos três jogos a equipe somou uma derrota, uma vitória e um empate. O mais recente foi o empate sem gols contra o Cruzeiro. O Timão é o 11º colocado com 20 pontos na tabela.