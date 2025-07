Brasileiro morre após ser prensado por tora de madeira em serraria na Bolívia

Um trabalhador brasileiro morreu após ser atingido por toras de madeira durante o expediente em uma serraria no Departamento de Pando, na Bolívia. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (22), na empresa Ema Pando, localizada no km 75 da estrada de Porvenir, na comunidade de Tibe, próxima à fronteira com o Acre.

A vítima, identificada como Luis Liotti, de 50 anos, atuava no empilhamento de troncos no pátio da empresa. Segundo colegas, uma das toras se desprendeu de um caminhão e o prensou contra outras madeiras, provocando ferimentos graves.

Liotti foi socorrido ainda com vida e levado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia (AC). Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Rio Branco, mas teve o estado de saúde agravado durante o percurso. A ambulância foi redirecionada ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, onde o trabalhador sofreu múltiplas paradas cardíacas e morreu após mais de 45 minutos de tentativas de reanimação.

Natural de Formosa do Oeste (PR), o operário residia em Epitaciolândia (AC), onde vivia com a companheira e a neta de 12 anos. Com mais de 30 anos de experiência no setor madeireiro, ele também mantinha laços familiares em Rondônia e no interior do Paraná.

O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Brasiléia e será velado em Epitaciolândia. Familiares de outros estados já se deslocam para acompanhar o sepultamento.

O caso deve ser investigado por autoridades da Bolívia e do Brasil. Até o momento, a empresa Ema Pando não se pronunciou oficialmente sobre o acidente.