Brasileiro retorna confiante ao mundial de eFootball: “pressão é pagar aluguel”

O Brasil terá quatro representantes nas finais do eFootball Championship 2025, que acontecem entre os dias 20 e 21 de julho, em Tóquio. Um dos nomes que retorna ao cenário global é o do cearense João Victor Lopes, de 22 anos — ou JVictorPro, como é conhecido na comunidade. Campeão mundial no online em 2022, com passagens por Bayern de Munique, Ceará, clubes árabes e hoje defendendo o indonésio Onic Esports, João contou à Player1 e ao ge sobre os aprendizados da caminhada e sobre a preparação para o presencial de Tóquio na modalidade console.

“A pressão é você pagar aluguel ali todo mês e não ter o dinheiro”.

João Victor Lopes, conhecido no cenário competitivo como JVictorPro, é um dos nomes mais consistentes e experientes do eFootball brasileiro. Natural do Ceará, o jogador de 22 anos acumula passagens por clubes como Ceará SC, Bayern de Munique, times do mundo árabe e, atualmente, defende o Onic, da Indonésia. Sua trajetória começou há quatro anos, com a conquista do Mundial Online da Konami, e desde então tem sido marcada por títulos relevantes como o e-Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Brasileirão presencial da CBF TV. Em meio a esse percurso, também foi convocado para defender o Time Brasil na FIFAe World Cup, representando o país em uma das competições mais prestigiadas do futebol eletrônico.

Em 2025, João garantiu pela primeira vez sua vaga no circuito presencial do Mundial da Konami, após bater na trave por duas temporadas. Classificado pelas seletivas regionais abertas, ele chega ao torneio com a confiança de quem já venceu no cenário global e a maturidade de quem evoluiu taticamente jogando fora do país. Para ele, a experiência na Indonésia foi transformadora — tanto na forma de jogar quanto na maneira de encarar o esporte. E agora, em Tóquio, ele quer provar, mais uma vez, por que é considerado um dos nomes mais preparados do torneio.

Do Ceará para o mundo

A história de João Vitor Lopes, hoje com 22 anos, se confunde com a própria evolução do eFootball competitivo. Natural do Ceará, o jogador começou sua trajetória em clubes brasileiros e chegou ao topo logo nos primeiros passos, conquistando o Mundial Online da Konami, ao lado de El Misterio. A conquista o lançou no cenário internacional e abriu portas na Europa, no Oriente Médio e, mais recentemente, na Ásia.

“Comecei jogando pelo Ceará Esporte Clube quatro anos atrás e conquistei o Mundial Online da Konami. Na época era o International Cup e até na época venceu eu e o El Misterio. A partir dali ganhei outras oportunidades. Viajei para a Europa, joguei pelo Bayern de Munique, seis meses ali do eFootball Pro. Depois eu retornei para o Brasil, conquistei o E-Brasileirão em 2023, nos dois modos. E depois disso, fechei com o time árabe e teve essa passagem de um ano. A gente disputou bastante campeonato, principalmente no Brasil, onde a gente conquistou a Copa do Brasil, Copa Paulista, Copa do Nordeste, também teve o Brasileirão presencial da CBF TV e a gente também conquistou.”

O retorno ao presencial

Apesar do currículo vitorioso, a classificação para o Mundial presencial da Konami 2025 tem um sabor especial para João. É a primeira vez, desde o retorno dos eventos físicos, que ele garante vaga nas finais presenciais — e ele garante que chegou mais preparado do que nunca.

“Esse ano eu me preparei o dobro para poder chegar e estar no melhor desempenho. E graças a Deus consegui essa vaga aí com muita tranquilidade. Acho que foi uma das seletivas mais tranquilas para mim, porque eu joguei bem leve, bem solto, conheci a estratégia, conheci o jogo. E assim, acabei um pouco, a galera esperou que eu ia jogar com skill, com um estilo mais agressivo de toque de bola, e eu joguei em outro estilo.”

Jogar presencial muda tudo

Acostumado a competir online, João vê o presencial como o cenário ideal para expressar seu melhor nível técnico — principalmente após anos enfrentando problemas de conexão por morar no Nordeste.

“O campeonato presencial te permite jogar com zero de ping. Então você consegue fazer esquivo, você consegue cancelar, você consegue impor o seu estilo de jogo. Eu acho que é o melhor campeonato possível para qualquer player em qualquer jogo atualmente, porque ele consegue dar o seu 100%, ele consegue chegar confiante e colocar qualquer estilo de jogo na prática.”

O impacto da Indonésia na carreira

Atualmente defendendo o Onic, da Indonésia, João vive uma realidade completamente diferente — tanto em reconhecimento quanto em evolução tática. O convite veio após o destaque em campeonatos recentes, e a adaptação foi rápida.

“De início eu nem esperava que estaria na Indonésia, mas por conta do destaque na Copa do Mundo, houve essa atenção do pessoal aqui da Indonésia e essa oportunidade apareceu do nada e eu consegui. Então eu acho que eu estou no melhor país para poder se desenvolver e desempenhar melhor nos campeonatos.”

A paixão da torcida e o status dos games no país impressionaram o brasileiro, que viveu o reconhecimento na rua pela primeira vez em terras indonésias.

“A Indonésia, hoje, é o país dos games. Você pega uma transmissão hoje de Mobile Legends, ela tem um milhão ao vivo. Então é um país apaixonado pelos games. Às vezes, quando eu estou aqui na Game House, eu saio para alguns lugares e a galera vê a camisa, a galera pesquisa no Google e tira foto.”

No aspecto técnico, João passou por uma reeducação completa em seu estilo de jogo. O jogador é conhecido pelos dribles e postura mais agressiva, mas conta que no novo time, passou a aprender novos estilos que se encaixam com o próprio gameplay.

“Eu sempre fui um cara muito esquileiro, um cara muito de drible, fazer ali sempre muita jogada de mano a mano. O pessoal chegou assim, ó: vamos trabalhar aqui. Você vai ser esse cara aqui, vai trabalhar essa parte aqui, vai dominar esse estilo. E já teve o primeiro resultado. Dominei outro estilo de jogo, fui para o Qualify e classifiquei. Eu até fiquei meio surpreso, porque as partidas não foram com muita emoção. Foi uma partida mais tranquila. Eu consegui encaixar o jogo, fazer um placar tranquilo e me classificar.”

O peso de um título mundial

João sabe que, além de prestígio pessoal, um possível título mundial teria repercussões para todo o cenário brasileiro, como foi o caso do atual campeão mundial de eFootball mobile, Renato “Rentão”, que acabou levando o Prêmio eSports Brasil de melhor atleta de futebol virtual com a conquista do circuito da Konami.

“Ser campeão do mundo eu acho que todo mundo quer, é uma coisa única, é uma coisa que acrescenta muito na sua carreira, é currículo. Então se um time for buscar um jogador de ponta, ele vai querer chegar e falar: quem é o cara do momento? Quem é o cara que está jogando bem? Quem é o cara referência?”

Mas ele também valoriza a constância — e acredita que estar entre os melhores, repetidamente, é o que constrói uma carreira sólida.

“Toda competição que você está jogando, você é top 4, você é top 2, você é top 3, até mesmo campeão, cara, vai surgir muitas portas. Eu estou há um ano nesse jogo, chegando em campeonato no Brasil e fora.”

Mentalidade forte e sem medo de favoritismo

Às vésperas da estreia em Tóquio, João faz questão de deixar claro: não teme adversários com histórico vitorioso.

“Eu sempre gostei de ser o cara que vai desafiar o jogador top. Eu já fui campeão de campeonatos que eram muito mais difíceis, caindo no grupo da morte e enfrentando os melhores no mata-mata.”

Para ele, o verdadeiro peso não está na chave do torneio — está na vida real:

“A pressão é você pagar o aluguel ali todo mês e não ter o dinheiro, ter que trabalhar. Isso aí (pressão de campeonato), se a gente trabalhar a mentalidade direito, a gente consegue chegar muito longe.”

Fonte: GE

Redigido por ContilNet.