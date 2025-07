Brilho no céu: Marte se alinhará à Lua nesta 2ª; saiba como observar

Um grande espetáculo tomará o céu na noite desta segunda-feira (28/7) e poderá ser visto a olho nu em todo o país. Após o pôr do sol, a Lua vai aparecer em destaque no céu e, logo ao seu lado, será possível ver o planeta Marte, como um ponto vermelho brilhante.

De acordo com sites especializados, o melhor horário para a observação do alinhamento será até 20h30 em áreas urbanas e até 21h em locais com o céu mais escuro.

Os espectadores de todo Brasil, inclusive de cidades com muita iluminação artificial, poderão contemplar a cena.

Para aproveitar ainda mais, é recomendável o uso de binóculo ou telescópio. A depender do equipamento, será possível ver os dois astros no mesmo campo de visão.

Outro destaque da noite é a Luz Cinérea, um brilho suave na parte escura da Lua, causado pela luz do Sol refletida pela Terra.

“Trata-se do brilho suave da parte escura da Lua, iluminada pela luz refletida da Terra, o famoso “brilho da Terra” no céu lunar”, explica o Urânia Planetário.