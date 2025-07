Bruna Biancardi comenta mudanças no corpo após segunda gestação

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais neste sábado (26) para responder perguntas de seguidores sobre o pós-parto da segunda filha, Mel, fruto do relacionamento com Neymar Jr. O casal também é pai de Mavie, nascida em 2023.

A influenciadora, que deu à luz no dia 5 de julho, falou sobre os cuidados com o corpo no período pós-gestacional. “Estou usando cinta (não usei na primeira gestação, mas nessa estou gostando), bebendo bastante água e tentando ser paciente esperando o corpo voltar”, escreveu, ao compartilhar uma foto com a cinta modeladora.

Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores sobre a vida após o nascimento da segunda filha

Bruna também comentou sobre o ganho de peso durante as gestações: foram 18 kg na gravidez de Mavie e 14 kg durante a gestação de Mel. Apesar disso, ela contou que ainda não se pesou após o parto. “Já estou entrando nas roupas que eu usava, isso é um bom sinal”, completou.