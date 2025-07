Bruna Biancardi compartilha novas fotos de Mel, sua filha caçula com Neymar Jr.

Bruna Biancardi, de 31 anos, esposa do jogador Neymar Jr., de 33, compartilhou nesta terça-feira (22/7), novos registros da filha Mel. A pequena nasceu na madrugada do dia 5 de julho. O parto foi realizado no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, por meio de uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Os dois também são pais de Mavie, que completa 2 anos em outubro.

As novas fotos foram publicadas nos Stories do Instagram da influenciadora digital, que costuma dividir momentos de sua rotina com os 14 milhões de seguidores. Nesta nova fase, sendo mãe pela segunda vez, não seria diferente. No lindo ensaio fotográfico realizado, Bruna aparece com as duas herdeiras e mostra detalhes encantadores da neném, inclusive um clique com ela de olhos abertos.

Bruna Biancardi e filhas, Mavie e Mel Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e filhas, Mavie e Mel Reprodução: Instagram Bruna Biancardi Foto/Instagram/@brunabiancardi

Reprodução Instagram @Brunabiancardi

Recentemente, Biancardi já havia encantado os fãs com uma foto segurando a bebê nos braços. Nos comentários, internautas destacaram a semelhança da pequena com o pai — o mesmo aconteceu com a primogênita do casal, que muitos admiradores também acham parecida com o craque do Santos.

“A Mel é a segunda xerox do papai dela”, comentou uma seguidora. “Gente, só vejo o Neymar deitado no colo da Bruna [risos]”, escreveu outra. “Vem aí mais uma cópia do pai kkk Bruna sempre maravilhosa.”, enalteceu mais uma fã do casal.