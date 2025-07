Bruna Biancardi é filmada amamentando Mel e recebe elogio: “Nem parece que pariu”

A influenciadora deu à luz a Mel há uma semana, na madrugada do dia 5 de julho

Bruna Biancardi recebeu a visita da amiga Bianca Coimbra nesta sexta-feira (11/7), que foi conhecer a filha recém-nascida, Mel. Bianca filmou a esposa de Neymar em um momento de cuidado com a caçula e elogiou a boa forma da influenciadora, que acaba de entrar no puerpério.

“Nem parece que pariu há uma semana”, avaliou Bianca sobre a disposição de Bruna. No registro, a influenciadora aparece amamentando a filha caçula. A amiga também compartilhou uma foto da mãozinha de Mel e brincou sobre a fofura do registro: “Quem aguenta”.

Veja as fotos Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi, nasceu no último sábado (5/7), em SPCrédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e MelFoto: Reprodução/Instagram Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi, nasceu no último sábado (5/7), em São PauloCrédito: @queiroz Neymar e Bruna Biancardi apresentam a caçula, MelReprodução/Instagram Neymar, Bruna Biancardi e Mel

As influenciadoras são grandes amigas de longa data. Bianca foi a primeira pessoa a saber da gravidez da Mavie e é considerada “cunhada” por Neymar, além de ser casada com Cris Guedes, um dos melhores amigos do jogador.

Bruna deu à luz a segunda filha, Mel, no último dia 5 de julho. Com a chegada da pequena, o atleta se torna oficialmente pai de quatro, sendo Mavie, de 1 ano, e Mel, fruto do casamento com Biancardi, Davi Lucca, de 13 anos, da influenciadora Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly.