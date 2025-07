Bruna Biancardi prestigia Neymar em jogo do Santos 11 dias após nascimento de Mel

Bruna Biancardi foi prestigiar o marido Neymar no jogo do Santos contra o Flamengo, na partida desta quarta-feira (16/7), na Vila Belmiro. A influenciadora, que passou por uma cesárea de emergência há 11 dias no parto de Mel, chegou acompanhada da filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, e de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, de 13 anos.

Na partida pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro o clube santista levou a melhor com um gol do camisa 10 na reta final do jogo, sendo o resultado final 1×0 para o Santos. O jogo também marcou a reestreia do atleta pelo Brasileirão.

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, também esteve presente na partida, e chegou a compartilhar um registro na Vila Belmiro enquanto torcia pelo time: “Torcida em família”. Na tarde de ontem (15/7), a influenciadora e o primogênito de Neymar estiveram na mansão do atleta junto de Biancardi, que registrou o encontro de Davi com a recém-nascida Mel.

Mel nasceu no último dia 5 de julho, por volta das 3 horas da manhã, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. A informação foi obtida com exclusividade pelo portal LeoDias.

Além de Davi Lucca, o camisa 10 do Santos também é pai de Mavie e Mel, fruto do casamento com Bruna Biancardi, e de Helena, de 1 ano, filha da modelo Amanda Kimberlly.