Bruna Biancardi revela desafio na maternidade após nascimento da 2ª filha com Neymar

Bruna Biancardi aproveitou a manhã de sábado (26/7) para interagir com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas, nas redes sociais. A influenciadora, que já é mãe de Mavie e deu à luz a Mel, segunda filha com o jogador Neymar, no começo do mês, revelou o maior desafio ao viver a maternidade em dose dupla.

Biancardi contou que a primogênita Mavie está exigindo uma atenção maior depois da chegada da irmã: “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo. Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada e mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, ela.

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel Foto: Reprodução/Instagram

Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi, nasceu no último sábado (5/7), em SP Crédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi

A esposa de Neymar contou que tem se esforçado para dividir entre as herdeiras: “Quando não dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa”, disse ela ao responder uma seguidora.

Bruna Biancardi contou como está lidando com o pequeno ciúme de Mavie com Mel: “Nesse começo tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela brincar e incluir ela quando vou fazer algo com a Mel. Porque ela entende e sente a mudança”, declarou.

Em outro story, a modelo divulgou um registro inédito do momento em que a família deixou o hospital após o nascimento da caçula. “Foto da família que nunca postou”, pediu uma admiradora na caixinha. “Amo essa, do dia que saímos do hospital e fomos para casa”, escreveu Bruna ao posar com Neymar e as filhas dentro de um helicóptero.