Bruna Unzueta choca seguidores com antes e depois do rosto após emagrecer 20 kg

O fato de ela ter cortado o cabelo também evidenciou ainda mais o emagrecimento do rosto

Outra pessoa! A apresentadora Bruna Unzueta surpreendeu seus seguidores ao publicar, na última terça-feira (15/7), o antes e depois do rosto, após emagrecer 20 quilos. Em 6 meses, ela emagreceu 17 kg com a combinação de alimentação, atividade física, sono, e remédio prescrito por uma médica.

“É chocante a diferença…”, legendou a ex-apresentadora do “PodDelas” e no vídeo também escreveu “a diferença que -20kg fez no meu rosto”. O fato de ter cortado o cabelo deixou o rosto mais evidente, dando para perceber a diferença da perda de peso. Em um vídeo postado em junho deste ano de 2025, ela explicou como aconteceu o processo de emagrecimento.

Veja as fotos Antes e depois do rosto de Bruna UnzuetaReprodução Instagram/ montagem Antes e depois do corpo de Bruna UnzuetaReprodução Instagram/ montagem Antes e depois do rosto de Bruna UnzuetaReprodução Instagram/ montagem

Leia Também

Tudo começou quando fez uma bateria de exames que a deixou em alerta, principalmente a taxa alta de gordura visceral, fator que aumenta o risco de doenças metabólicas. Outro ponto foi o sobrepeso, já batendo à porta da obesidade nível 1. A psiquiatra que a atende há cerca de 4 anos, quem curou a depressão e a trata contra a ansiedade, também a ajuda com a compulsão alimentar.

Ela revelou que usou o famoso remédio chamado mounjaro, mas deixou claro que ele não ajuda 100%, e sim que precisa mudar a rotina. Bruna ainda pontuou que o uso do medicamento foi com prescrição médica e que não sentiu muitos efeitos colaterais. Ela confessou que, nos primeiros meses, não seguia à risca a dieta. Hoje em dia, se sente mais disposta. “Transformador, mudou minha vida, voltei a me amar, me olhar com carinho”, afirmou, emocionada.