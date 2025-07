Brunna fala sobre participação de Ludmilla na rotina da filha Zuri

Brunna Gonçalves abriu o coração sobre a nova fase como mãe e contou detalhes da rotina ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, e da filha Zuri, nascida em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora compartilhou as novidades em um vídeo especial pelos 10 anos de seu canal no YouTube, publicado nesta sexta-feira (25/7).

Durante a gravação, Brunna respondeu perguntas dos fãs e explicou como Ludmilla se envolve nos cuidados com a bebê. “Ela é mãe também. Óbvio que participa! Cuida igual a mim: dá banho, mamadeira, troca fralda. Somos duas mães e as duas participam da rotina dela. As duas cuidam da Zuri”, afirmou.

nasceu no último dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos

A dançarina também falou sobre como a chegada da filha transformou sua vida: “Eu nem lembro como era antes da Zuri. Sempre ouvi que a maternidade mudava tudo e achava que era clichê, mas ela completou a minha vida de uma forma… Olho para ela todos os dias e ainda não acredito que saiu de mim. É surreal.”

Ludmilla se declara à filha Zuri em momento de carinho nas redes

Brunna Gonçalves sobre rotina após dar à luz: “Não sei o que é parar”

Brunna Gonçalves dorme ao lado da recém-nascida

Brunna Gonçalves é clicada durante o parto de Zuri

Irmão de Ludmilla postou novo registro de Zuri

Animada com a maternidade, Brunna revelou que deseja ter mais filhos com Ludmilla. “Sempre quis muito ser mãe. Ver a Zuri interagindo comigo é algo incrível. Me sinto completa, mas sinto que ainda cabe mais uma criança para a felicidade transbordar. Amei gestar e, com certeza, quero repetir essa experiência.”

Ao final do vídeo, a influenciadora celebrou o momento que está vivendo. “Estou na melhor fase da minha vida. Minha família está completa — embora eu queira completá-la mais um pouquinho, mas não agora. Estou feliz, bem psicologicamente e ansiosa para acompanhar cada fase da Zuri.”