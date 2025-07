Brunna Gonçalves revela se Ludmilla participa da rotina de cuidados da filha, Zuri

Brunna Gonçalves gravou um vídeo em comemoração aos 10 anos de seu canal no YouTube e respondeu algumas curiosidades dos fãs, nesta sexta-feira (25/7). A influenciadora revelou como a esposa, Ludmilla, consegue participar a rotina de cuidados da primeira herdeira, Zuri e também contou que deseja aumentar a família um pouco mais.

Uma fã questionou: “Queria saber da sua rotina com a Zuri, a Lud consegue participar?”, perguntou. E Bruna foi direta ao responder: “No caso, ela é mãe também. Obvio que ela participa! Cuida igual a mim, dá banho, mamadeira e troca fralda. São duas mães e as duas participam da rotina dela. As duas cuidam da Zuri”, declarou a dançarina.

Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri – Reprodução: Instagram Brunna Gonçalves, Ludmilla e filha, Zuri Reprodução Ludmilla e Brunna Gonçalves – Foto: Reprodução/Instagram No aniversário de 30 anos de Ludmilla, Brunna Gonçalves a homenageou com uma declaração de amor Reprodução Instagram Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri Reprodução: Instagram

A influenciadora também declarou que se sente completa sendo mãe: “Eu nem lembro como era minha vida sem a Zuri. As pessoas falavam isso e eu achava que era clichê. Mas ela chegou e completou a minha vida de uma forma, que eu olho para ela todos os dias e minha ficha ainda não caiu que essa criança saiu de dentro de mim. Não consigo acreditar, porque para mim é surreal.”

Ela ainda adiantou que deve aumentar a família com a esposa Ludmilla: “Eu sempre quis muito ser mãe e quando eu a vejo na minha frente, interagido comigo, é muito surreal. Eu me sinto muito completa, mas eu acho que ainda falta mais um pouquinho e mais uma criançinha para a felicidade transbordar. E amei gestar, amei muito gerar a Zuri e com certeza vou querer mais filhos”, disse.

Por fim, Brunna afirmou que está vivendo a melhor fase da minha vida atualmente: “Com a minha família completa, mas querendo completar ela mais um pouquinho – porém, não agora. Muito feliz com tudo o que eu venho conquistando e animada para acompanhar o crescimento da minha filha […] estou bem de cabeça, bem psicologicamente e vivendo a melhor fase”, concluiu a mulher da cantora.