Brunna Gonçalves volta aos treinos após nascimento de Zuri, filha com Ludmilla

Com pouco mais de um mês após dar à luz, a bailarina está voltando a rotina de treinos

A bailarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, recebeu alta do médica para retornar com a rotina de treinamento físico pouco mais de um mês após o nascimento da primeira filha com Ludmilla, Zuri. Através do Instagram a dançarina compartilhou a volta ao mundo fitness nesta quarta-feira (2/7).

“Oficialmente estou de volta na minha fiel escudeira escada. Fiz 50 minutos, ia fazer 1 hora, mas não consegui porque tenho que dar banho na Zuri”, contou no vídeo publicado em seu story.

Veja as fotos Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri –Reprodução: Instagram Brunna Gonçalves faz críticas a comentários sobre corpoReprodução/Instagram Reprodução: Instagram Quarto de Zuri, filha da cantora Ludmilla e da influenciadora Brunna Gonçalves, tem tema de girassolReprodução Instagram Reprodução

Leia Também

A esposa de Ludmilla deu à luz a primeira filha no dia 14 de maio, nos Estados Unidos, e celebrou recentemente, após comentar como tem sido a experiência com a maternidade, que está na fase final do puerpério, período que vai do nascimento do bebê até cerca de 45 a 60 dias após o parto.

A cantora e a bailarina estão juntas desde 2017 e oficializaram a união em 2019. Quando decidiram se tornar mães, optaram por iniciar o processo de FIV (Fertilização In Vitro) com o método ROPA (Recepção de Oócitos da Parceira). Ou seja, o óvulo da artista foi fecundado com espermatozoide de um doador e implantado no útero de Brunna.